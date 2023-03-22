Лучшее лекарство от стресса и бессонницы: врач из Новосибирска рассказала о пользе магния

Врач из Новосибирска рассказала о симптомах дефицита магния. Фото: Евгения ГУСЕВА

Магний – важный микроэлемент, из-за его дефицита человек чувствует себя уставшим и раздраженным, также могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Какие бывают еще симптомы нехватки магния и как избежать дефицита, рассказала врач профилактической медицины сети новосибирских клиник Любовь Пальчикова.

95 % магния находится внутри клеток, он влияет на ферменты, от которых зависит наш уровень энергии и жиров, а также деятельность сердечно-сосудистой системы. Магний – это один из ключевых минералов обмена углеводов. Наибольшая часть этих микроэлементов в человеческом организме содержится в печени, мускулатуре, почках, головном мозге, эритроцитах.

СИМПТОМЫ

О дефиците магния может говорить чрезмерное эмоциональное напряжение, раздражительность или быстрая возбудимость, хроническое безразличие или апатия, бессонница, повышенная чувствительность к звукам, синдром хронической усталости, тревожность и депрессия, головные боли и головокружение, тики.

Кроме того, симптомами нехватки этого элемента могут быть мочекаменная болезнь, пролапс митрального клапана, частые диареи или запоры и постоянное чувство покалывания в теле, камни в почках и желчном пузыре, тошнота, рвота, частые ларингиты, патология течения беременности, судороги скелетных мышц и остеопороз.

ПРИЧИНЫ

У женщин дефицит магния встречается в 1,3 раза чаще, чем у мужчин.

Наиболее часто недостаток магния обнаруживают у людей, которые подвержены стрессу. Магний «тормозит» нервную систему, и при стрессе его расход повышен.

Также дефицит формируют вредные привычки, грязный воздух и особенно неправильное питание. Нехватка магния начнется, если есть много сладкого, сосиски, колбасу, пересоленную пищу, сливочное масло низкого качества, жирную говядину и свинину, постоянно пить растворимый кофе. Кстати, магний из организма выводят и яркие искусственные пищевые красители.

ЛЕЧЕНИЕ

Врач рассказала, как выбрать в аптеке препарат с наиболее подходящим составом.

Цитрат магния помогает при запорах, но не подходит при диарее. Оротат магния не имеет слабительного эффекта. У хлорида магния меньше всего полезных веществ доходит до мест действия в организме, а у таурата магния – больше, но во время приема могут быть проблемы при избыточной активности желчного пузыря и пониженном артериальном давлении. Треонат магния попадает прямо в головной мозг, он подойдет при синдроме дефицита внимания.

Перед покупкой и приёмом любой формы магния необходимо проконсультироваться с врачом.

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