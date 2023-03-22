Пробки и массовые аварии сковали Новосибирск холодным утром 22 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Морозным утром 22 марта Новосибирск сковали пробки в 6 баллов и массовые ДТП. На дорогах гололедица.

Пробки на улицах Станционной, Широкой, Ватутина, Котовского и Станиславского. Заторы на Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Не проехать по улицам Новогодней и Блюхера. Затор на Октябрьском мосту.

На правобережье не проехать по улицам Восход, Кирова и Никитина. Традиционно пробка на Большевистской в сторону речного вокзала. Заторы на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.

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