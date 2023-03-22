В Новосибирске тягач с прицепом переехал женщину, перебегавшую дорогу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске под колеса тягача с прицепом попала женщина. По словам очевидцев, она перебегала дорогу в неположенном месте. Момент ЧП попал на видео. Его показали в соцсети.
– Произошло ДТП утром 21 марта на перекрестке улице Владимировской и Саратовской. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте на запрещающий сигнал светофора, – рассказали в группе «АСТ-54».
Судя по кадрам, водитель тягача пытался избежать наезда. Однако задняя ось прицепа все же переехала женщину.
Пострадавшей вызвали скорую. Информация о ее состоянии уточняется.
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