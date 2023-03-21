Жителям Новосибирска рассказали, как защитить питомцев от клещей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцам рассказали, как защитить питомцев от клещей. Если они уже появились у животного, выводить их лучше всего при помощи капель. Учитывать при применении средства нужно длину шерсти, а также количество осадков, потому что лекарство с животного может смыть дождь. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.

Для защиты питомцев от клещей, говорит ветеринар, есть несколько способов. Самый не эффективный из них – это ошейник. Скорее, даже самый небезопасный. Особенно для кошек. Ведь кошка на нём, по словам ветеринара, может ненароком удушиться. Если зацепится за ветку. Самый лучший способ защиты – капли.

– Капли, нанесенные на холку, вполне эффективны и безопасны, — говорит Шеляков.

Также врач рекомендовал для защиты от клещей давать питомцам таблетки. Они, по словам специалиста, безопасны. Их можно даже беременным животным.

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