Браконьеры застрели 5 северных оленей в алтайском заповеднике

Останки оленей нашли на границе с Тывой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Алтайском биосферном заповеднике во время экспедиции к зимним местообитаниям лесного северного оленя, сотрудники нашли следы браконьерской охоты. Об этом сообщил Толк со ссылкой на пресс-службу заповедника.
Следы охоты нашли в 5 километрах от границы с Республикой Тыва. На месте были обнаружены две туши северного оленя и останки еще трех животных – шкуры, трубчатые кости и копыта. Предварительно, браконьеры приехали в заповедник на снегоходах со стороны Тывы.
Сотрудники заповедника предположили, что было расстреляно стадо на пограничном хребте. Вокруг были видны следы одиночных оленей, а вдалеке паслись 15 оленей.
Госинспекторы заповедника провели необходимые оперативные мероприятия, зафиксировали нарушения и сообщили в полицию.
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