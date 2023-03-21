Это не работает: диетолог развеяла популярный миф о йоде

Диетолог объяснила, поможет ли нанесение йодной сетки восполнить йододефицит. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Диетолог развеяла популярный миф о йоде. Речь о нанесении на кожу йодной сетки. Некоторые считают, что таким образом можно восполнить в организме йододефицит. Однако метод этот бездейственный по ряду причин. В том числе он не работает из-за разницы структуры йодных соединений в пище и растворах, которые продают в аптеках, пишет NEWS.ru.

– Иногда по йодной сетке пытаются определить, есть ли дефицит или нет. Считается, что если сетка быстро впитывается в кожу, то организм испытывает нехватку йода. Это – миф, — объяснила эксперт.

По мнению диетолога, избежать йододефицита просто. Для этого нужно регулярно потреблять йодированную соль, а также морепродукты. Например, рыбу.

А чтобы не допустить в организме нехватку витаминов А и D, надо есть молочные продукты. А также овощи и фрукты оранжевого цвета. Подойдут морковь, помидоры, тыква.

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