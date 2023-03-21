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НовостиОбщество21 марта 2023 16:43

Это не работает: диетолог развеяла популярный миф о йоде

Диетолог объяснила, поможет ли нанесение йодной сетки восполнить йододефицит
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Диетолог объяснила, поможет ли нанесение йодной сетки восполнить йододефицит.

Диетолог объяснила, поможет ли нанесение йодной сетки восполнить йододефицит.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Диетолог развеяла популярный миф о йоде. Речь о нанесении на кожу йодной сетки. Некоторые считают, что таким образом можно восполнить в организме йододефицит. Однако метод этот бездейственный по ряду причин. В том числе он не работает из-за разницы структуры йодных соединений в пище и растворах, которые продают в аптеках, пишет NEWS.ru.

– Иногда по йодной сетке пытаются определить, есть ли дефицит или нет. Считается, что если сетка быстро впитывается в кожу, то организм испытывает нехватку йода. Это – миф, — объяснила эксперт.

По мнению диетолога, избежать йододефицита просто. Для этого нужно регулярно потреблять йодированную соль, а также морепродукты. Например, рыбу.

А чтобы не допустить в организме нехватку витаминов А и D, надо есть молочные продукты. А также овощи и фрукты оранжевого цвета. Подойдут морковь, помидоры, тыква.

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