В Новосибирской области за 2023 год в ДТП погибло 38 человек

За 2023 году в ДТП погибло 38 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области за 2023 год произошло 241 ДТП. Большая часть аварий в регионе приходятся на столкновение транспорта — 51%, на втором месте находятся ДТП, связанные с наездом на пешехода.

— Количество раненый в ДТП составило 324 человека. Число погибших граждан — 38. К сожалению, за последние два месяца имеем рост в 10% по погибшим, — рассказал КП-Новосибирск начальник областного Управления ГИБДД Александр Бабенков.

Бабенко также отметил, что в черте населенных пунктом чаще всего ДТП связаны с наездом на пешехода, а вот на федеральных и региональных трассах — со столкновением транспорта.

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