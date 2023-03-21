В Новосибирской области 950 водителей захотели обжаловать штрафы за нарушения ПДД

В Новосибирской области в 2023 году около 950 водителей решили обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области в 2023 году около 950 водителей решили обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Большая часть из них была зафиксирована дорожными камерами.

— В этом году было подано около 950 обжалований штрафов, порядка 750 из них было удовлетворено, — рассказал КП-Новосибирск начальник областного Управления ГИБДД Александр Бабенков. — Но чаще всего на обжалование подают владельцы авто, утверждающие, что за рулем в момент нарушения ПДД были не они. И если предоставляются доказательства, то владельца авто не штрафуют и штраф получает тот, кто находился за рулем.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2023 году в Новосибирской области выписали более 400 тысяч штрафов водителям.

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