Каждый новосибирец потратил по 86 тысяч рублей на платные услуги за 2022 год

Каждый сибиряк за 2022 год потратил по 86 тысяч за платные услуги. Фото: Даниил ОПАРИН

По итогам прошлого года организации Новосибирской области оказали платных услуг населению на сумму в 240 миллиардов рублей. В среднем каждый житель региона за год потратил на оплату этих услуг 86 тысяч рублей.

По данным Новосибирскстата, наибольшую долю среди платных услуг занимают коммунальные (19%), медицинские (14%), транспортные (12%), телекоммуникационные (12%) и бытовые (12%).

Больше всего за прошлый год сибиряки потратились на коммунальные услуги – 45 миллиардов рублей, медицинские – 33 миллиарда, транспортные – 30 миллиардов.

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