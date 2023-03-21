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НовостиОбщество21 марта 2023 15:55

Каждый новосибирец потратил по 86 тысяч рублей на платные услуги за 2022 год

Всего сибиряки заплатили 240 миллиардов
Надежда КАСЬЯНОВА
Каждый сибиряк за 2022 год потратил по 86 тысяч за платные услуги.

Каждый сибиряк за 2022 год потратил по 86 тысяч за платные услуги.

Фото: Даниил ОПАРИН

По итогам прошлого года организации Новосибирской области оказали платных услуг населению на сумму в 240 миллиардов рублей. В среднем каждый житель региона за год потратил на оплату этих услуг 86 тысяч рублей.

По данным Новосибирскстата, наибольшую долю среди платных услуг занимают коммунальные (19%), медицинские (14%), транспортные (12%), телекоммуникационные (12%) и бытовые (12%).

Больше всего за прошлый год сибиряки потратились на коммунальные услуги – 45 миллиардов рублей, медицинские – 33 миллиарда, транспортные – 30 миллиардов.

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