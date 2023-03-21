В Новосибирской области по 200 водителей в день ездят за рулем непристегнутыми

В Новосибирской области в день дорожные камеры фиксируют по 200 непристёгнутых за рулем водителей. Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

В Новосибирской области в день дорожные камеры фиксируют по 200 непристёгнутых за рулем водителей. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник областного Управления ГИБДД Александр Бабенков.

— В этом году дорожные камеры стали фиксировать и такое правонарушение, как отсутствие пристегнутого ремня безопасности за рулем у водителей, — пояснил Александр Бабенков. — Каждый день фиксируется порядка 200 подобных правонарушений.

По статье 12. 6 КоАп РФ штраф за непристегнутый за рулем ремень составляет тысячу рублей.

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