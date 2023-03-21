В Новосибирске «Хонда» сбила 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу

Иномарка сбила девочку, перебегавшую дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на Выборной «Хонда» сбила 15-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Произошло ДТП вечером 21 марта.

— 31-летний водитель за рулем «Хонды» двигался по улице Выборная. В пути следования напротив дома №163 он сбил подростка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшей оказалась 15-летняя девочка. Ее доставили в больницу. Характер травм уточнятся.

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