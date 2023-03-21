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НовостиДом. Семья21 марта 2023 15:06

Лапку лизь! Очень чистоплотная рысь из Новосибирского зоопарка готовится к весне

Рысь из Новосибирского зоопарка устроила «умывашки» перед приходом весны
Галина СИМОНОВА
Рысь из Новосибирского зоопарка решила подготовиться к приходу весны и устроила «день чистоты». Фото: Новосибирский зоопарк

Рысь из Новосибирского зоопарка решила подготовиться к приходу весны и устроила «день чистоты». Фото: Новосибирский зоопарк

Рысь из Новосибирского зоопарка решила подготовиться к приходу весны и устроила «день чистоты». Пушистая дикая кошка забралась на помост и стала умываться.

Сначала она тщательно вымыла глаза, мордочку и, конечно же — не забыть привести в порядок ушки с кисточкой.

Весну в Новосибирском зоопарке уже вовсю чувствуют все животные. В радость теплые деньки даже любителям мороза и снега — белым медведям. Ведь с приходом потепления в их бассейны наконец-то наполнили и теперь они могут не отказывать себе в водных процедурах.

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