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НовостиПроисшествия21 марта 2023 14:59

Полиция проведет проверку после избиения женщины на улице Степной в Новосибирске

На женщину напали из-за неправильно припаркованной машины
Надежда КАСЬЯНОВА
Полиция проведет проверку.

Полиция проведет проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция проведет проверку после нападения двух сибирячек на женщину на улице Степной в Новосибирске.

— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении местной жительницы, которой были нанесены телесные повреждения. По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в региональном МВД.

Напомним, по словам очевидцев, на сибирячку напали мать и дочь, а причиной стал неправильно припаркованный автомобиль, который перегородил дорогу.

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