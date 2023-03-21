Полиция проведет проверку после избиения женщины на улице Степной в Новосибирске

Полиция проведет проверку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полиция проведет проверку после нападения двух сибирячек на женщину на улице Степной в Новосибирске.
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении местной жительницы, которой были нанесены телесные повреждения. По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в региональном МВД.
Напомним, по словам очевидцев, на сибирячку напали мать и дочь, а причиной стал неправильно припаркованный автомобиль, который перегородил дорогу.
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