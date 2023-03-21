Новосибирск стал лидером среди российских городов-миллионников по фотофиксации данных о ДТП

Новосибирск лидирует среди городов-миллионников, регистрирующих аварии через сервис фотофиксации данных о ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) опубликовал список городов-миллионников России, которые активно применяет фотофиксация данных о ДТП через сервис «Оформление европротокола онлайн». Возглавил этот список Новосибирск.

По данным РСА, 30% или 1231 ДТП от всех зафиксированных в сервисе приходятся на столицу Сибири.

Вторую строчку списка занял Челябинск с 23% или 937 авариями, оформленными через фотофиксацию данных о ДТП. Следом идет Уфа. В ней через сервис зафиксировали 13% от всех дорожно-транспортных событий в мегаполисах.

Далее идет Казань. В этом городе 6% произошедших аварий, зарегистрировали через сервис. Замыкает топ-5 Воронеж – 5% ДТП.

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