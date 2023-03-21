В Новосибирске РПЦ объявила сбор волонтеров для восстановления квартир в Мариуполе

РПЦ объявила набор волонтеров для ремонта пострадавших квартир и частных домов в Мариуполе. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Новосибирске Синодальный отдел по церковной благотворительность и соцслужению РПЦ объявил набор волонтеров для ремонта пострадавших квартир и частных домов в Мариуполе.

— В Мариуполе сегодня остается много домов и квартир, требующих ремонта. В них прямо сейчас проживают люди, которые не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье. Пожилые, женщины с детьми, люди с инвалидностью остро нуждаются в помощи, — говорит куратор социальной помощи Синодального отдела по благотворительности в зоне конфликта Наталья Кульева.

Как сообщается в официальной группе Вконтакте новосибирской Митрополии в первую очередь ищут плотников, кровельщиков, штукатуров, маляров-отделочников, электриков, сантехников, каменщиков и плиточников. Продолжительность одной рабочей смены — 7 дней. Все желающие могут утонить информацию по телефону 8-800-70-70-222.

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