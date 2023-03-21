Новосибирская прокуратура начала проверку после сообщений о загрязненном воздухе в Кольцово

Прокуратуре предстоит проверить исполнение законодательства при обращении с отходами. Фото: прокуратура НСО

Природоохранная прокуратура организовала проверку после жалоб новосибирцев на загрязненный воздух в Кольцово. Также сотрудники ведомства проверят информацию о загрязнении реки в Караканском бору.

− Природоохранной прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при обращении с отходами, надлежащем их размещении, дана оценка полноте принимаемых органами контроля мер, − сообщили в региональной прокуратуре.

Дело в том, что жители рабочего поселка Кольцово периодически жалуются на сильную вонь. По их словам, на улице часто пахнет фекалиями.

Что касается речки, то о проблеме сообщили в новосибирском отделении «Народного фронта». К ним за помощью обратились жители села Завьялово Искитимского района. Местные утверждают, что Завьяловский психоневрологический интернат сливает жидкие отходы на территорию лесного массива.

Прокуратуре предстоит разобраться в этих историях и, если потребуется, наказать виновных.

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