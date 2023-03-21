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НовостиОбщество21 марта 2023 14:13

«Вонь месяц стояла в носу»: жители Кольцово жалуются на сильный запах фекалий

Жители поселка Кольцово под Новосибирском жалуются на сильный запах фекалий
Галина СИМОНОВА
Жители поселка Кольцово под Новосибирском жалуются на сильный запах фекалий.

Жители поселка Кольцово под Новосибирском жалуются на сильный запах фекалий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители поселка Кольцово под Новосибирском жалуются на сильный запах фекалий, от которого они не могут избавиться уже пару лет. Многие отмечают, что в этом году проблема никуда не делась, и даже — усугубилась.

— В этом году проблема никуда не исчезла, а запах, кажется, стал еще тошнотворнее, — рассказывают КП-Новосибирск сибиряки.

Несмотря на то, что местные жители неоднократно жаловались на проблему в различные инстанции, решения не находилось.

— Мы были там в последний раз в январе, ничего не поменялось. Вонь такая, что у нас после переезда в носу месяц стояла, — рассказывают КП-Новосибирск бывшие жители Кольцова. — Больше всего запах в новых микрорайонах, поэтому информация разнится.

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