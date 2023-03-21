«Вонь месяц стояла в носу»: жители Кольцово жалуются на сильный запах фекалий

Жители поселка Кольцово под Новосибирском жалуются на сильный запах фекалий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители поселка Кольцово под Новосибирском жалуются на сильный запах фекалий, от которого они не могут избавиться уже пару лет. Многие отмечают, что в этом году проблема никуда не делась, и даже — усугубилась.
— В этом году проблема никуда не исчезла, а запах, кажется, стал еще тошнотворнее, — рассказывают КП-Новосибирск сибиряки.
Несмотря на то, что местные жители неоднократно жаловались на проблему в различные инстанции, решения не находилось.
— Мы были там в последний раз в январе, ничего не поменялось. Вонь такая, что у нас после переезда в носу месяц стояла, — рассказывают КП-Новосибирск бывшие жители Кольцова. — Больше всего запах в новых микрорайонах, поэтому информация разнится.
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