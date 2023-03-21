В Новосибирске весной начнут искать подрядчика на благоустройство территории у «Локомотив-Арены»

Благоустройство территории займет 10 лет. Фото: правительство НСО

В Новосибирске весной этого года начнут искать подрядчика, который займется благоустройством территории рядом с «Локомотив-Ареной». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы города, застройщик должен будет заняться расселением территории и ее облагораживанием.

Напомним, что в границах территории, которую собираются благоустраивать, находится 59 объектов и только 7 из них не имеют собственника. Поэтому подрядчик и должен будет заняться расселением, а потом и сносом зданий. Планируется, что эти работы завершатся к 2026 году. Полностью благоустройство территории рядом с «Локомотив-Ареной» должно завершиться через 10 лет после заключения контракта.

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