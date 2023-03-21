В СИЗО под Новосибирском с проверкой приехала прокуратура: рассказываем, с чем это связано

Находится СИЗО-3 в Искитимском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ФКУ «Следственный изолятор №3» под Новосибирском с проверкой приехала прокуратура. Зампрокурора региона Игорь Мищенко прибыл туда в рамках рабочего визита, чтобы подвести итоги проверки облпрокуратуры.

— В ходе проверки заместитель прокурора области произвел обход помещений, предназначенных для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц, территорий учреждения, медицинской части и пищеблока, — рассказали в областной прокуратуре. — А также провел прием содержащихся в СИЗО лиц, где прозвучали вопросы по применению уголовно-процессуального законодательства и замены наказания на более мягкое. Всем обратившимся даны разъяснения, оказано содействие в реализации их прав.

Находится СИЗО-3 в Искитимском районе, там содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные.

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