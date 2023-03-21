В новосибирских ТЦ появятся социальные патрули

В торговых центрах появятся социальные патрули. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирских торговых центрах с апреля начнут появляться социальные патрули. Специалисты будут обращать внимание на группы подростков и по необходимости общаться с ними. Об этом рассказала детский омбудсмен Надежда Болтенко в своём телеграм-канале.

— На заседании межведомственной рабочей группы рассматривался вопрос по пребыванию детей в торговых центрах, где они проводят все свое свободное время. В апреле запланировано начало работы социального патруля, как дополнительного инструмента, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях, — пояснила Болтенко.

Она отметила, что в регионе на высоком уровне остается проблема детской преступности, а также преступлений против несовершеннолетних. По ее словам, связано это с тем, что дети ничем не заняты вне учебного процесса.

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