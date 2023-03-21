Новосибирскую предпринимательницу оштрафовали на 80 тысяч за покупку контрафактных алкоголя и сигарет

Предпринимательница потратила на незаконный товар 188,8 тысячи рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области судили предпринимательницу, которая приобрела контрафактные алкоголь и сигареты для дальнейшей продажи. Об этом сообщили на сайте Карасукского районного суда.

Женщину признали виновной в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных алкогольных напитков и табака в крупном размере. На данных видах продукции обязательно должны быть акцизные марки или федеральные специальные марки.

Выяснилось, что в период с 10 по 15 августа 2022 года предпринимательница купила незаконный товар. При этом она знала, что на нем отсутствует маркировка. Сибирячка потратила в общей сложности 188,8 тысячи рублей.

− Приобретенную алкогольную и табачную продукцию Дурова С.М. перевезла на принадлежащем ей автомобиле с целью сбыта к месту реализации, где выгрузила и стала хранить. 01.09.2022 алкогольная и табачная продукция у Дуровой С.М. была изъята, − рассказали в суде.

В итоге предпринимательницу оштрафовали на 80 тысяч рублей.

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