В Новосибирске дело мигранта, жестоко убившего школьницу, поступило в суд

Судебное заседание по этому делу назначено на 20 марта. Фото: Фото: соцсети/АСТ-54

В Новосибирске будут судить 27-летнего Хушнуда Хамроева, обвиняемого в убийстве 17-летней школьницы в Нижней Ельцовке. Дело будет рассматривать Советский суд.

— Судебное заседание по этому делу назначено на 20 марта 2023 года. Оно будет закрытым, — сообщили в суде.

Сейчас Хамроеву продлили арест. Под стражей он будет находиться до 13 сентября 2023 года.

Напомним, случилась сама трагедия в июле прошлого года. 17-летняя девочка встречалась с 27-летним парнем больше года. Мигрант избивал ее, унижал и изменял, а когда она решилась от него уйти — стал угрожать. Мама девочки трижды обращалась в полицию, пытаясь спасти дочь. Однако в возбуждении дел ей отказали. В итоге мужчина подкараулил девочку на улице, чтобы выяснить с ней отношения, но во время ссоры достал нож. Испуганная школьница бросилась бежать, но парень догнал ее и пырнул больше 15 раз. Девочка умерла на месте, а преступник сбежал. Нашли его на следующий день у Хилокского рынка. Там он спрашивал у своих соотечественников, как уехать из России в Таджикистан.

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