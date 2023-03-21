Фестиваль VK Fest в Новосибирске 2023: когда пройдет, кто будет выступать

Стало известно, когда пройдет фестиваль VK Fest в Новосибирске 2023 Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 VK Fest впервые выбрал своей площадкой Новосибирск. Он пройдет в новом парке «Арена» 24 июня в 18.00.

— Это коммерческое мероприятие, но имеет огромный эффект. Будут интересные локации, связанные с субкультурами и увлечениями, хедлайнеры, и много всего особенного, — рассказала начальник управления культуры мэрии Новосибирска назначена Ирина Соловьева.

VK Fest культовое место встреч для десятков тысяч человек: гостей, музыкантов, блогеров, спортсменов и актёров. Все они — часть большой фестивальной тусовки, которая каждое лето наслаждается качественной музыкой, веселыми активностями и уникальным настроением. Афиша постепенно будет обновляться — пока неизвестно, кто будет выступать. В 2022 году участниками фестиваля стали Клава Кока, Баста, Егор Крид, ANNA ASTI, NILETTO и другие.

Стоимость входных билетов варьируется от небольшой до заоблачной суммы. Так, детский входной билет (от 7 до 12 лет) стоит 250 рублей, взрослый — 900 рублей. Билет «вездеход» (т.е. комфортную зону напротив сцены) — 4000 рублей. А билет в ложу на 4 или 6 человек стоит от 40 до 60 тысяч рублей.

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