Новосибирские водители за два месяца получили 400 тысяч штрафов

В Новосибирской области за два месяца выписали более 400 тысяч штрафов водителям.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирской области за два месяца выписали более 400 тысяч штрафов водителям. Об этом КП-Новосибирск сообщил начальник областного Управления ГИБДД Александр Бабенков.
− За два месяца сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более четырехсот тысяч постановлений. Конечно же, основная масса (около 360 тысяч) приходится на средства фото- и видеофиксации правонарушений, − рассказал КП-Новосибирск Александр Бабенков.
Начальник областного Управления ГИБДД добавил, что общая сумма штрафов превысила 250 миллионов рублей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Калининском районе появятся новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.
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