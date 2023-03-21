В Новосибирске объявили конкурс на право застройки микрорайона Клюквенный в Калининском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске объявили конкурс на право застройки микрорайона Клюквенный в Калининском районе. На торги выставлено 5 участков общей площадью более 38 гектаров.

— Будут проведены торги в отношении земельных участков под жилищное с расчетным количеством возводимых жилых помещений 541 тысяча квадратных метров. Предусмотрено размещение двух дошкольных образовательных учреждений, одной школы и поликлиники со станцией скорой помощи, — сообщили в «Агентстве развития жилищного строительства Новосибирской области».

Землю застройщикам будут предоставлять на правах субаренды, заявки на конкурс принимаются до 17 апреля. Определять победителя будут по трем основным критериям: плата за заключение договора субаренды, сок ее внесения и срок внесение средств на завершение долгостроев в регионе. Договоры с застройщиками будут заключать на 10 лет, до конца 2032 года.

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