В Искитиме Новосибирской области открыли мемориальную доску погибшему на СВО капитану Захару Буркову

Табличку установили на фасаде школы № 10, где учился военнослужащий. Фото: Заксобрание НСО

В городе Искитим открыли мемориальную доску командиру первой в Новосибирске роты мобилизационного резерва Захару Буркову. Табличку установили на фасаде школы № 10, где учился военнослужащий.

Сибиряк погиб 6 февраля при выполнении боевого задания на Донбассе. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

Как сообщили на сайте Заксобрания НСО, новосибирские депутаты приняли участие в возложении цветов и торжественном открытии мемориальной доски.

Сибиряк погиб 6 февраля при выполнении боевого задания на Донбассе. Фото: администрация Искитима

− Захар Юрьевич Бурков окончил Новосибирское высшее военное командное училище и шесть лет отдал службе в рядах внутренних войск, − рассказали в Заксобрании.

В 2016 году сибиряк подписал контракт на пребывание в мобилизационном резерве. Через два года Захара Буркова наградили медалью «За укрепление боевого содружества».

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