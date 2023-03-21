Полицейские проверяют видео со стрельбой на улице Челюскинцев в Новосибирске

Мужчина стрелял из пистолета, звал Ксюшу и называл всех мышами. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Полицейские проверяют информацию о стрельбе во дворе дома на улице Челюскинцев, 44 в Новосибирске. Напомним, по словам местных жителей, произошло все ночью 20 марта. К дому подошел мужчина, который стал стрелять из пистолета, звать Ксюшу и кричать, что все — мыши.

— Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Выявленная информация в сети Интернет зарегистрирована в установленном порядке, — пояснили в областном МВД.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звал Ксюшу и кричал, что все — мыши: новосибирец устроил стрельбу во дворе дома на Челюскинцев

Новосибирец устроил стрельбу во дворе дома на Челюскинцев (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber