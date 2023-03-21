В Новосибирской области паводок угрожает трем районам

Подтопление грозит самым южным районам области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области подтопление во время паводка угрожает трем самым южным районам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

— Южное направление — Кочковский, Краснозерский и Карасукский районы — самое сложное. Для того, чтобы улучшить там ситуацию, был выполнен проект спрямления реки Карасук. Работы начнутся в этом году, — рассказал Орлов.

По его словам, на постоянном контроле спасателей будет находиться 16 населенных пунктов в 10 районах области. Самым паводкоопасным Орлов назвал село Пихтовка в Колыванском районе.

Пока еще неизвестно, когда начнется паводок в этом году. Точный прогноз синоптики подготовят к началу апреля, когда начнется интенсивное таяние снега в поймах рек.

Напомним, что из-за прошлогоднего паводка оказались подтоплены 57 трасс в регионе.

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