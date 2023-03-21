«Показывала, где снег убирать»: новосибирцам пришлось караулить муниципального тракториста, чтобы он почистил дорогу

Трактористу пришлось показывать участки, где необходимо убрать снег и наледь. Фото: предоставлены Еленой.

В Октябрьском районе Новосибирска для очистки улицы от снега выделили трактор. Но водитель сначала заснул, а ночью под контролем местной жительницы разгреб середину дорожки. И, как только она отвернулась, уехал. Снег никто не вывез, и теперь сугробы тают прямо на парковку дома на Кирова, 225. Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, уже начало затапливать и частный сектор.

Жильцы утверждают, что муниципальную дорогу по улице Московская, где стоит их дом, никто не чистил с прошлого года.

– За зиму коммунальщики навалили под дом сугробы. На этих кучах машины оставляли бамперы, люди падали. Теперь снег тает, а гидроизоляция фундамента не справляется. С машино-места на парковке приходится выгребать по 5 вёдер воды. И частный сектор начало подтапливать. Нам очень надо почистить улицу тракторами с вывозом, – просят жильцы дома.

На Кирова, 225 затапливает парковку. Фото: предоставлены Еленой.

С 1 марта, когда вместе с календарной потихоньку начала приходить настоящая весна, местные жители подняли тревогу и подали около 30 обращений в районную администрацию. В середине месяца, уже после личного приема жителей, в администрации решили выделить трактор для очистки территории.

– В назначенное время возле дома не осталось автотранспорта, всё было готово к уборке снега. Но, простояв всю ночь, трактор не стал чистить улицу – водитель спал в кабине, – пожаловались местные жители в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям администрации Октябрьского района.

Подробности истории о ленивом трактористе КП-Новосибирск рассказала председатель совета дома Елена.

– Трактор приехал только через час после назначенного времени. Сломался. Ещё через пару часов трактор поменяли, был уже вечер. Водитель приступил к работе. Надо было почистить отрезок длиной около 300 метров. Он начал чистить, я была спокойна и пошла домой, – вспоминает Елена.

Однако около 10 часов вечера трактор встал. На вопрос, почему тракторист не работает, он отвечал, со слов жителей: «Я не знаю, что делать».

– Я подумала, что он решил отдохнуть, заснула. Потом проснулась в час ночи, трактор стоял. Я психанула, пошла к водителю. А он спит. Разбудила его, сказала, что он не успеет до утра почистить улицу, а утром будет очень много машин. Мы ждать не можем, нас заливает! – говорит Елена.

Под руководством старшей по дому тракторист через ругательства начал сгребать снег в кучу. До 3:30 ночи Елена показывала мужчине, где нужно убрать снег. Потом замерзла и пошла одеться потеплее. Когда вернулась, тракториста и след простыл. Гора снега осталась нетронутой, а по дороге можно было ехать только в одну сторону.

Улица через пару дней после того, как "поработал" тракторист. Фото: предоставлены Еленой.

На следующий день девушка пошла к начальнику отдела благоустройства районной администрации. Она согласилась с тем, что проблема есть, но ответила, что заказчик в данной ситуации не виноват.

Директор муниципальной службы, ответственной за вывоз снега, тоже не смог пояснить, почему трактор стоял вхолостую. Всю вину, по словам старшей по дому, сложили на тракториста. Елена подала обращение в прокуратуру: жители не могут ждать, пока всё растает само.

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