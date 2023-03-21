Стало известно, когда снова перекроют улицу Ленина в Новосибирске

Стало известно, когда перекроют улицу Ленина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улица Ленина в Новосибирске была пешеходной зимой. А сейчас в мэрии города объявили, что могут снова перекрыть ее в честь праздников.

— Мы регулярно перекрываем улицу Ленина на День города. Если будут приняты мероприятия, такие как фестиваль оркестров, фестиваль цветов, то перекроем ее и в этом году, но ненадолго. Думаем сделать это на один-два дня, — рассказала КП-Новосибирск начальник управления культуры мэрии Новосибирска назначена Ирина Соловьева.

Напомним, ранее в мэрии рассказали, что планируют сделать на День Победы в 2023 году. 8 мая проведут акцию «Свеча памяти» - в новом формате.

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