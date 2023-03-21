Аукцион на съём квартиры и гречка втридорога: переехавшие россияне рассказали правду о жизни в Нидерландах

Алексей Годицкий вместе с женой переехал в Нидерланды в 2022 году. Фото: предоставлено героем публикации.

Программист из Новосибирска Алексей Годицкий вместе с женой переехал в Нидерланды в 2022 году. О жизни в другой стране мужчина рассказал КП-Новосибирск.

По словам Андрея, первая трудность, с которой они столкнулись – аренда жилья.

Снять жилье оказалось непросто. Фото: предоставлено героем публикации.

- Мало того, что стоимость аренды жилья в пригороде начинается от 1700 евро в месяц, так ещё и нельзя взять снять первую понравившуюся квартиру. Ее смотрят много семей, и владелец жилья отбирает понравившихся для участия в аукционе. Победит тот, кто предложит лучшую оплату, - рассказывает Алексей. По словам программиста, наличные деньги в Голландии не принимают во многих местах - только оплата картой.

Владельцы жилья объявляют аукцион для арендаторов. Фото: предоставлено героем публикации.

Качеством продуктов новосибирец доволен, но вот ценами нет. Так, стоимость некоторых товаров намного выше, чем в России.

– Мясо в Голландии, как и гречка, дороже в несколько раз, и продаётся в небольших контейнерах по 300 граммов. Зато можно найти вкусные новосибирские пельмени, – говорит сибиряк. Сильнее всего, по мнению Алексея, по карману бьёт оплата счетов за электричество и аренда жилья.

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