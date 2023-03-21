Под Новосибирском мэра Бердска выберут из трёх кандидатов

Мэра выберут 23 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 21 марта, в администрации Бердска прошло заседание конкурсной комиссии. Лучшими кандидатами на пост мэра города стали три претендента. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе администрации Бердска.

— Сначала претенденты прошли тест на знание законодательства, а после представили комиссии программы по улучшению качества жизни горожан, — уточнили КП-Новосибирск в администрации.

В итоге лучшими признали замминистра региональной политики НСО Романа Бурдина, замглавы администрации Искитимского района Алексея Колотия и замгендиректора ООО «Маяк» Николая Яковченко.

Кто займет пост главы города, станет известно 23 марта.

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