В охотничьих угодьях Новосибирской области насчитали 1300 медведей и 200 рысей

На территории охотничьих угодий Новосибирской области водится 1300 медведей и 200 рысей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

На территории охотничьих угодий Новосибирской области водится 1300 медведей и 200 рысей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минприроды НСО Евгений Шестернин.

В регионе подвели итоги зимнего маршрутного учета. Специалисты Минприроды насчитали 56 717 косуль, около 11 500 лосей, около 3 000 соболей.

− В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Новосибирской области <> двести рысей, двадцать две тысячи барсуков, тысяча триста медведей, − отметил Евгений Шестернин.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, сколько косуль истребят в охотничьих угодьях Новосибирской области.

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