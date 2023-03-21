В охотничьих угодьях Новосибирской области насчитали 1300 медведей и 200 рысей

На территории охотничьих угодий Новосибирской области водится 1300 медведей и 200 рысей.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
На территории охотничьих угодий Новосибирской области водится 1300 медведей и 200 рысей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минприроды НСО Евгений Шестернин.
В регионе подвели итоги зимнего маршрутного учета. Специалисты Минприроды насчитали 56 717 косуль, около 11 500 лосей, около 3 000 соболей.
− В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Новосибирской области <> двести рысей, двадцать две тысячи барсуков, тысяча триста медведей, − отметил Евгений Шестернин.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, сколько косуль истребят в охотничьих угодьях Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер