Упал в тундре и пролежал там 70 лет: в Новосибирске реконструируют американский самолет «Дуглас»

Самолет пролежал в тундре 70 лет. Фото: Русское географическое общество

В Новосибирске в специальном ангаре на аэродроме «Мочище» продолжается реконструкция исторического самолёта Дуглас С-47, известного как «Борт Тюрикова». Его эвакуировали в 2016-2017 годах из таймырской тундры, куда он упал в 1947 году.

По сообщению Красноярском отделении Русского географического общества, удалось восстановить оба двигателя, воздушные винты, а также внутренние перегородки, навески грузовых и пассажирской дверей. Все пробоины фюзеляжа закрыты заплатами.

Сейчас специалисты заняты восстановлением наиболее повреждённой передней части фюзеляжа. Сильно деформированные и порванные листы носовой обшивки сняты. Их выправляют по возможности и установят обратно. Листы, которые невозможно восстановить, заменят новыми сделанными по выкройкам оригинальных элементов.

— Предполагается, что реставрация в Новосибирске при финансовой поддержке компании «РОСНЕФТЬ» займёт 2-3 года. После этого «Борт Тюрикова» вернётся в Красноярск. Планируется, что он будет представлен в качестве интерактивного музейного экспоната в будущем «Музее освоения Севера». В течение всего времени мы помогаем в восстановлении «Борта Тюрикова» своим новосибирским коллегам, — рассказал председатель Красноярского краевого отделения РГО, руководитель международной экспедиции «Борт Тюрикова. Возвращение» Игорь Спириденко.

Реставрация идет полным ходом. Маленькие детали уже исторически достоверно окрасили. Окраска больших поверхностей намечена на тёплый период года.

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