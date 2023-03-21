Представителем Общественной палаты РФ от Новосибирской области стала Ирина Федорова

В Новосибирской области представителем Общественной палаты РФ назначили Ирину Федорову. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области представителем Общественной палаты РФ назначили Ирину Федорову. Об этом стало известно во вторник, 21 марта, в ходе пленарного заседания в правительстве.

Выборы в состав VIII созыва Общественной палаты Российской Федерации прошли в Большом зале регионального правительства.

− Представителем от региона стала председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Новосибирской области Ирина Федорова, − сообщили на сайте правительства.

Вторым кандидатом выступала председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты НСО Ирина Хапко. В публикации не уточняется, каким был разрыв голосов.

Ирина Федорова обратилась к коллегам со словами благодарности. Она подчеркнула, что для нее большая честь представлять регион в Общественной палате РФ.

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