Следующий шаг – уголовная ответственность: под Новосибирском горе-отца, задолжавшего алименты ребенку, приговорили к обязательным работам

120 часов обязательных работ получил алиментщик за долги под Новосибирском. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кочковском районе НСО к ответственности привлекли 40-летнего мужчину. Он решил не платить алименты родному ребенку и пытался всячески избежать ответственности. Платежи не вносил, а от приставов скрывался. Но его все же нашли.

– Должника принудительно доставили на прием к судебному приставу. На него составили протокол за неуплату алиментов. 120 часов обязательных работ, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Если и это не подействует на безответственного мужчину, ему светит уголовная ответственность, добавили в ведомстве.

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