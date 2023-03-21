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НовостиОбщество21 марта 2023 10:14

Следующий шаг – уголовная ответственность: под Новосибирском горе-отца, задолжавшего алименты ребенку, приговорили к обязательным работам

120 часов обязательных работ получил алиментщик за долги под Новосибирском
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
120 часов обязательных работ получил алиментщик за долги под Новосибирском.

120 часов обязательных работ получил алиментщик за долги под Новосибирском.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кочковском районе НСО к ответственности привлекли 40-летнего мужчину. Он решил не платить алименты родному ребенку и пытался всячески избежать ответственности. Платежи не вносил, а от приставов скрывался. Но его все же нашли.

– Должника принудительно доставили на прием к судебному приставу. На него составили протокол за неуплату алиментов. 120 часов обязательных работ, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.

Если и это не подействует на безответственного мужчину, ему светит уголовная ответственность, добавили в ведомстве.

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