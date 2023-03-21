В Новосибирской области 16 населенных пунктов попали под угрозу подтопления

В Новосибирской области 16 населенным пунктам грозит особая опасность подтопления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области 16 населенным пунктам грозит особая опасность подтопления. При наихудшем сценарии паводок может грозить до 648 пунктам, 439 участкам дорог и 84 мостам. Об этом рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

— В период паводков весной 2023 года наиболее уязвимым направлением стала река Карасук в Новосибирской области. Все остальные водоёмы стали более безопасными благодаря работам, проведенным в прошлые годы, — пояснил Орлов на пресс-конференции в ТАСС.

Наиболее уязвимыми при паводке окажутся Краснозерский, Кочковский и Карасукский районы. Отдельное МЧС будет следить за селом Пихтовка в Колыванском районе.

Под угрозой подтопления находятся также 137 садовых обществ вдоль Оби.

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