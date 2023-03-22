«У него могут быть проблемы с памятью»: в Новосибирске месяц не могут найти пропавшего мужчину с длинными волосами

Евгения не могут найти месяц. Фото: поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске месяц не могут найти пропавшего 33-летнего Евгения Стамбровского. Мужчина ушел из дома 8 февраля и исчез.

- Он никуда не собирался уходить. Я утром была на работе, а вечером пришла, сына нет. Телефон он с собой не брал. В ближайших магазинах его никто не видел, полиция молчит, - рассказала КП-Новосибирск мама Евгения. – Я объездила все больницы. Там его нет. В морге тоже нет. У него могут быть проблемы с памятью.

Евгений был одет в синюю куртку. Его рост 180 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, волосы темные, длинные, глаза голубые.

Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, позвоните в 112 или по телефону 8-953-887-17-77.

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