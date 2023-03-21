В Новосибирске вице-мэр Анна Терешкова получила награду от Мединского за стелу «Город трудовой доблести». Фото: Анна Терешкова // телеграм-канал.

В Новосибирске вице-мэр города Анна Терешкова получила награду от экс-министра культуры Российской Федерации и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Благодарственное письмо ей вручил Анатолий Локоть. Известно, что наградили Анну Терешкову за стелу «Город трудовой доблести».

По словам мэра, на совещании городов трудовой доблести, которое состоялась в Кемерово, новосибирскую стелу отметили особенно. Сказали, что ее расположение, концепция и подход к установке во многом выигрышно отличает ее от аналогичных объектов. Так, новосибирская стела, подчеркнул мэр, видна со всех сторон. Расположена лицом к городу.

Получив благодарственное письмо, Анна Терешкова заметила, что наград от Мединского у нее еще не было. Ее наградили за личный вклад в реализацию в Новосибирске стелы «Город трудовой доблести».

– Приятно получать такие благодарности от Российского Военно-Исторического Общества и лично Мединского, — написала Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

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