Отца детей, погибших на пожаре в Новосибирской области, отправили в колонию

Отца семейства отправили в колонию. Фото: СК РФ по НСО/соцсети.

Отца детей, которые погибли на пожаре в Тогучинском районе Новосибирской области, отправили в колонию-поселение. Трагедия произошла 7 апреля 2022 года. Пока мать семейства была на работе, отец остался дома с двумя дочерями 4-классницей и 9-классницей и сыном 7-классником. Пьяный мужчина спал, когда случился пожар. Отец не пострадал от огня, с ожогами в больницу попала младшая дочь, а двое старших детей погибли.

Как сообщили КП-Новосибирск в Управлении судебного департамента области, отца признали виновным в гибели детей. Ему назначили наказание в виде 6,5 лет колонии-поселения.

Напомним, что отца и младшую дочь из огня спасли соседи. Они увидели лежащих недалеко от входа в дом пострадавших и вытащили их на улицу. По сообщению правоохранителей, когда пожар потушили, отец семейства пытался покончить с собой в бане.

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