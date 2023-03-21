Дважды списали 90 рублей вместо 60: в Новосибирске женщину обсчитали в трамвае № 10

У пассажирки трамвая № 10 дважды списали с карты не ту сумму за проезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У пассажирки трамвая № 10 дважды списали с карты не ту сумму за проезд. Женщина переплатила в общей сложности 60 рублей. Об этом сибирячка рассказала в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 19 марта. Местная жительница села в трамвай вместе со своей дочерью. Достала карту, чтобы рассчитаться за проезд. За двоих нужно было заплатить 60 рублей.

− Кондуктор − бабушка «божий одуванчик», как-то странно елозила моей картой по своему терминалу. Обычно я не смотрю в приложении, но так сложилось, что уже в магазине заметила − за проезд с меня сняли три раза, − рассказала сибирячка.

На обратном пути мама с дочкой попали в тот же трамвай. Женщина обратилась к кондуктору и объяснила ей ситуацию. В ответ бабушка посоветовала рассчитываться наличными – мол, тогда и проблем не будет.

Устраивать скандал пассажирка не стала и просто приложила карту к терминалу. Ситуация снова повторилась – с нее сняли 90 рублей вместо 60. Кондуктор объяснила это тем, что терминал старый и может работать со сбоями.

Это возмутило жительницу Новосибирска. В публикации женщина задалась вопросом – как часто пассажиров общественного транспорта обсчитывают, когда они даже не подозревают об этом.

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