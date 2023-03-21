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НовостиЭкономика21 марта 2023 9:44

Минпромторг РФ подал в суд на владельца новосибирского завода «Сибсельмаш»

Предприятие не соблюдало договоренности о выполнении гособоронзаказов
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Минпромторг РФ оспаривает продажу новосибирского завода.

Минпромторг РФ оспаривает продажу новосибирского завода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство промышленности и торговли России подало в суд, чтобы обжаловать продажу имущества новосибирского завода «Сибсельмаш» компании «Меркас». Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда города Москвы.

По данным «Коммерсантъ – Сибирь», завод не выполнял гособоронзаказы, несмотря на договоренность с Минпромторгом.

Ранее завод принадлежал компании «Ростех» и использовался по назначению. Затем «Сибсельмаш» начал процедуру банкротства, его имущество за 505 миллионов рублей выкупила столичная компания «Меркас». Она должна была сохранить целевое назначение предприятия.

Однако, по данным компании, мобилизационное задание с завода сняли ещё в 2013 году. Здания и техника предприятия изношены, ему требуется реконструкция.

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