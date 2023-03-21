Появилось видео, как сосулька упала на голову 14-летней девочки в Новосибирске

Падение сосульки на 14-летнюю девочку в Новосибирске попало на видео с камеры наблюдения.
Падение сосульки на 14-летнюю девочку в Новосибирске попало на видео с камеры наблюдения. Напомним, ЧП случилось 20 марта на улице Кирова: девочка проходила рядом с жилым домом, когда с крыши на нее упал лед.
— Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается интенсивная медицинская помощь, — сообщили в областном Следственном комитете. — По данному факту проводится доследственная проверка.
На кадрах ролика с камеры видно, что прямо перед девочкой на землю падает большой кусок льда, разбивается на маленькие кусочки, которые отлетают в ребенка и попадают ей по голове.
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