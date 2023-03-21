Под Новосибирском рецидивист с товарищем украли детали железнодорожной платформы

Сибиряки украли детали железнодорожной платформы. Фото: УТ МВД по НСО

На станции Барабинск под Новосибирском 30-летний рецидивист и его 56-летний товарищ похитили детали действующей железнодорожной платформы. Они демонтировали и забрали ролики транспортера.

— На территорию станции Барабинск обвиняемые пришли ночью. Младший обвиняемый похищал детали, а его старший товарищ стоял на шухере. После удачной кражи сообщники сложили детали в мешок и спрятали в снег. Утром следующего дня они забрали краденное и сдали в металлолом, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Дело возбудили по статье 158 УК РФ за кражу. Мужчинам грозит до 10 лет колонии.

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