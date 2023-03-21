В Новосибирске растет спрос на интимную пластику

Сибирячки всё чаще обращаются к хирургу, чтобы улучшить качество половой жизни. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницы Новосибирска всё чаще обращаются к хирургу, чтобы сделать интимную пластику. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказала директор сети клиник «1+1», Татьяна Овсянникова.

- Часть процедур происходит с введением филлера с гиалуроновой кислотой, - объяснила КП-Новосибирск Татьяна Овсянникова.

Медик отметила, что чаще всего для устранения дисфункции тазового дна к врачам обращаются женщины в возрасте от 45 лет - примерно половина пациентов именно в этой возрастной категории.

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