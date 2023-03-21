Первый в 2023 году: в новосибирскую лабораторию принесли клеща на анализ

В новосибирскую лабораторию поступил клещ – первый в этом сезоне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирскую лабораторию поступил клещ – первый в этом сезоне. Об этом КП-Новосибирск сообщил главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро − Сибирь» Андрей Поздняков.

Насекомое принесли на анализ в понедельник, 20 марта.

− 20 марта в лабораторию «Инвитро – Сибирь» поступил первый в этом сезоне клещ. Укус произошел в Республике Алтай, − рассказал КП-Новосибирск Андрей Поздняков.

Был ли клещ заразным – пока неизвестно. В ближайшее время экспертам предстоит это выяснить.

Ранее КП-Новосибирск писала, что клещи в Новосибирской области в 2023 году могут массово проснуться раньше срока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber