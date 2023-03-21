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НовостиОбщество21 марта 2023 11:29

«Сидел испуганный, не понимал, что происходит»: под Новосибирском контролеры высадили из электрички пенсионера, частично потерявшего память

Под Новосибирском контролеры высадили из электрички пенсионера, частично потерявшего память
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
По словам девушки, пенсионера высадили из электрички.

По словам девушки, пенсионера высадили из электрички.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области контролеры высадили из электрички пенсионера, частично потерявшего память. Инцидент произошел 18 марта в городе Искитим.

- Дедушка шел на электричку, на станцию Монолитная. Он поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Ему помог встать какой то мужчина, подумал, что мой дед пьяный, а дед просто сильно ударился головой, - рассказала КП-Новосибирск внучка мужчины. - .После этого дед мало, что помнит, но он сел все-таки в электричку. Ему нужно было на работу, но, видимо, он не купил билет, и его высадили с электрички.

По словам девушки, она искала очевидцев, кто мог бы рассказать о случившемся. В соцсетях ей написала пассажирка и рассказала, как все произошло.

- К нему подошли контролеры и даже не стали его слушать. Сказали, что нужно выходить. Говорили, мол, если он не выйдет, то они вызовут полицию. А дедушка сидел испуганный и не понимал, что происходит, - пересказала слова пассажирки сибирячка. – В итоге контролеры вывели его в тамбур и высадили на станции Обской Залив. У него были деньги, чтобы оплатить штраф.

Станция находится в 22 километрах от Искитима. Как говорит девушка, пенсионер пошел в направлении города. Когда немного пришел в себя

- Там почти глухой район. Там ни автобусы, ни ходят порой, ни такси. Даже дачников еще нет. Дедушка шел один по дороге три часа пешком. Ему позвонила моя бабушка, и тогда мы все узнали. Он вообще ничего не помнил. У него даже дни перепутались, - говорит внучка. – Сейчас мы с родителями думаем, что делать дальше. Халатность сотрудников могла привести к беде. А если бы был мороз?

Сейчас родные ищут свидетелей этого инцидента в электричке, чтобы узнать больше подробностей.

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