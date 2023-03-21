«Сидел испуганный, не понимал, что происходит»: под Новосибирском контролеры высадили из электрички пенсионера, частично потерявшего память

По словам девушки, пенсионера высадили из электрички. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области контролеры высадили из электрички пенсионера, частично потерявшего память. Инцидент произошел 18 марта в городе Искитим.

- Дедушка шел на электричку, на станцию Монолитная. Он поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Ему помог встать какой то мужчина, подумал, что мой дед пьяный, а дед просто сильно ударился головой, - рассказала КП-Новосибирск внучка мужчины. - .После этого дед мало, что помнит, но он сел все-таки в электричку. Ему нужно было на работу, но, видимо, он не купил билет, и его высадили с электрички.

По словам девушки, она искала очевидцев, кто мог бы рассказать о случившемся. В соцсетях ей написала пассажирка и рассказала, как все произошло.

- К нему подошли контролеры и даже не стали его слушать. Сказали, что нужно выходить. Говорили, мол, если он не выйдет, то они вызовут полицию. А дедушка сидел испуганный и не понимал, что происходит, - пересказала слова пассажирки сибирячка. – В итоге контролеры вывели его в тамбур и высадили на станции Обской Залив. У него были деньги, чтобы оплатить штраф.

Станция находится в 22 километрах от Искитима. Как говорит девушка, пенсионер пошел в направлении города. Когда немного пришел в себя

- Там почти глухой район. Там ни автобусы, ни ходят порой, ни такси. Даже дачников еще нет. Дедушка шел один по дороге три часа пешком. Ему позвонила моя бабушка, и тогда мы все узнали. Он вообще ничего не помнил. У него даже дни перепутались, - говорит внучка. – Сейчас мы с родителями думаем, что делать дальше. Халатность сотрудников могла привести к беде. А если бы был мороз?

Сейчас родные ищут свидетелей этого инцидента в электричке, чтобы узнать больше подробностей.

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