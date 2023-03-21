Звал Ксюшу и кричал, что все — мыши: новосибирец устроил стрельбу во дворе дома на Челюскинцев

Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Жители дома на улице Челюскинцев, 44 стали свидетелями странной картины у себя во дворе. Ночью 20 марта туда пришел мужчина, начал стрелять из пистолета в воздух и звать девушку. Сибиряки засняли его на видео и выложили в сеть.

— Он палил из пистолета и звал некую Ксению, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где было опубликовано видео.

На кадрах ролика видно, что после того, как он расстрелял все патроны, мужчина начал крыть матом каких-то абстрактных людей (ведь рядом с ним никого не было) и говорить, что «мыши должны трепетать перед ним».

В полиции пояснили, что информацию по этому инциденту еще уточняют.

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