В Новосибирске столкнулись легковушка и пожарный автомобиль

В Новосибирске произошло ДТП с участием легковушки и пожарной машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром во вторник, 21 марта, в Новосибирске произошло ДТП с участием легковушки и пожарной машины. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Титова и Троллейной. Известно, что одним из участников аварии стал седан Hyundai Solaris.

− О пострадавших не сообщалось, − отметили в публикации.

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Титова и Троллейной. Фото: скриншот / АСТ-54

ДТП затруднило движение на участке.

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