В половине районов Новосибирской области растет заболеваемость туберкулезом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость туберкулезом растет в половине районов Новосибирской области. В регионе принимают необходимые меры, направленные на борьбу и профилактику опасного заболевания.

По словам заведующей организационно-методическим отделом Новосибирской областной клинической противотуберкулёзной больницы Натальи Краваль, показатель заболеваемости туберкулезом в НСО в 2022 году снизился на 6,3%, до 58,1 с 62,1 на 100 тыс населения в сравнении с 2021 годом.

При этом в 14 районах НСО показатель выше среднеобластного значения. Самая худшая ситуация наблюдается в Болотнинском районе.

– 154,2 на 100 000 населения, Мошковском – 149 – на 100 000 населения и в Коченёвском – 87,3 на 100 000 населения, – сообщает «Горсайт».

Растет заболеваемость туберкулезом в Убинском и Колыванском районах.

А в Искитимском, Тогучинском, Чановском районах показатель заболеваемости остался на прежнем уровне. Уменьшился показатель в Татарском, Ордынском, Купинском и Маслянинском районах. Однако он все равно превышает среднеобластное значение.

– Несмотря на то, что в Баганском, Усть-Тарском, Чулымском, Доволенском районах показатель заболеваемости в 2022 году ниже среднеобластного значения, за последние три года наблюдался рост этого показателя, – добавила Наталья Кравель.

Смертность от туберкулеза в Новосибирской области сократилась. Так, показатель этого значения в 2022 году в сравнении с 2021 годом уменьшился на 12% Упал до 8,2 с 9,3 на 100 тыс населения. Однако рост смертности от туберкулеза заметили в нескольких районах. Речь об Искитимском, Черепановском, Болотнинском, Коченевском, Колыванском.

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